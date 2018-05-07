В ТиНАО построят новое здание детского сада на 20 мест

В поселке Знамя Октября в ТиНАО построят новое здание детского сада на 200 мест. Проект согласован Москомархитектурой, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый трехэтажный корпус появится по соседству с уже существующим. Он будет рассчитан на 8 групп по 25 человек в каждой. Все помещения детского сада приспособят для маломобильных категорий граждан.

Фасады здания зеленого цвета украсят фигурными буквами и геометрическими фигурами, выполненными в белом цвете. Прилегающую территорию благоустроят. Также построят 14 игровых площадок для разных возрастных групп.

Ранее сообщалось, что в поседении Сосенское на территории ТиНАО до конца года откроют школу и детский сад. Учебные заведения строятся в составе жилого комплекса на средства инвестора.