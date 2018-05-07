На 9 Мая в центре Иркутска изменят маршруты автобусов и трамваев

Проезд в этот день дольше всего будет закрыт по улице Желябова и вокруг сквера Кирова — с 8 утра до 23 вечера. Кроме того, движение перекроют по улице Декабрьских Событий — с 8 утра до 12 дня, и на участке от улицы Карла Маркса до улицы Нижняя Набережная — с 12 дня до 23 вечера. По улице Карла Маркса и на перекрестке улиц Советская и Депутатская движение запретят с 8 утра до 12 дня.

По всем остальным маршрутам общественный транспорт в этот день будет работать до 24 ночи. Его движения в Иркутске будет организовано 9 мая следующим образом:С 8 утра до 12 дня — автобусы маршрута №5к в центр поедут от улицы Депутатская по улицам Трилиссера и Партизанская, а из центра — по улицам Партизанская, Трилиссера и Депутатская.

Также с 8 утра до 12 дня автобусы маршрутов №20, 42 и 43 из аэропорта поедут по улицам Красноярская, Трилиссера, Байкальская, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата и Чкалова. А с 12 дня до 23 ночи — по улицам Декабрьских Событий, Карла Маркса , Ленина, Канадзавы, Марата и Чкалова.

С 8 утра до 12 дня автобусы маршрутов №20, 42 и 43 по дороге в аэропорт будут следовать по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Советская, Байкальская, Трилиссера, Красноярская и Советская. А с 12 дня до 23 ночи — по улицам Марата, Свердлова и Ленина.

Автобусы маршрута №98 в центр пойдут с 8 утра до 12 дня по улицам Красноярская, Трилиссера, Байкальская, Тимирязева, Ленина и Дзержинского. А из центра — по улицам Карла Либкнехта, Трилиссера, Красноярская и Советская. С полудня и до 23 ночи транспорт этого маршрута поедет по улицам Киевская, Дзержинского и Карла Либкнехта.

Движение автобусных маршрутов №4к и 4с 9 мая с 8 утра и до 12 дня будет ограничиваться остановкой «Автовокзал».

Маршруты №9, 15, 27, 32, 52 и 81 до остановки «Автовокзал» с 8 утра до 12 дня будут ходить по улицам Франк-Каменецкого, Дзержинского и Октябрьской Революции. А в обратную сторону — по улицам Октябрьской Революции, Фридриха Энгельса и Баррикад. С 12 дня и до 23 ночи — маршрут будет организован по улицам Франк-Каменецкого и Карла Маркса.

Автобусы маршрутов №14, 28р, 30, 37 и 65 с 8 утра до 12 дня из центра будут следовать по улицам Литвинова, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата и Чкалова. При этом остановка «Ц. Рынок» с улицы Чехова на это время переносится на улицу Дзержинского, 26. Уже после полудня эти маршруты пройдут по улицам Чехова, Карла Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата и Чкалова.

Трамвайные маршруты в первой половине дня будут ходить следующим образом:

Маршрут №1 — до остановки «Трампарк» через улицу Волжская в обоих направлениях, а трамвай №3 — до остановки «Центральный рынок» по улицам Волжская и Партизанская в обе стороны. Трамваи №5 и 6 в среду, 9 мая, будут ходить до остановки «Центральный рынок» по улицам Волжская и Партизанская в обе стороны. Движение трамвайных маршрутов №2 и 4 в этот день будет полностью остановлено.

Возле точек массовых мероприятий с 21 вечера мэрия организует дополнительные пункты отправления городского пассажирского транспорта. Так, для маршрутов №3, 6, 7к, 23, 28р, 30, 33, 38 и 65 — будут остановки по правой стороне улицы Сурикова от улицы Ленина в сторону Глазковского моста. Для маршрутов №4к, 27, 32 и 56 — временные остановки организуют по правой стороне на улице Нижняя Набережная от улицы Декабрьских Событий в сторону остановки «Фортуна». Для маршрутов №12, 20 и 83 — на правой стороне улицы Российская, от улицы Марата до улицы Ленина.

Полиция предупреждает, что в целях антитеррористической безопасности и для снижения травмоопасности 9 мая не допустят на массовые мероприятия людей на велосипедах, самокатах, гироскутерах, гиробордах и сегвеях