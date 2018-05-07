Прокладывать тоннели от станции «Лефортово» до «Шереметьевской» БКЛ метро начнут в июне

Прокладка перегонных тоннелей между станциями северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (от станции «Лефортово» до «Шереметьевской») начнется в июне 2018 года. Как сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев , степень готовности станций данного участка разная. Так, на станции «Лефортово» сейчас сооружаются основные конструкции станции, а на «Ржевской» началось строительство вестибюля. Запуск северо-восточного участка БКЛ метрополитена запланирован на 2021 год. В этом же году планируется замкнуть Большую кольцевую линию.