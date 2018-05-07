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Прокладывать тоннели от станции «Лефортово» до «Шереметьевской» БКЛ метро начнут в июне
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Прокладывать тоннели от станции «Лефортово» до «Шереметьевской» БКЛ метро начнут в июне 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Прокладка перегонных тоннелей между станциями северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (от станции «Лефортово» до «Шереметьевской») начнется в июне 2018 года.
Как сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев, степень готовности станций данного участка разная. Так, на станции «Лефортово» сейчас сооружаются основные конструкции станции, а на «Ржевской» началось строительство вестибюля. Запуск северо-восточного участка БКЛ метрополитена запланирован на 2021 год. В этом же году планируется замкнуть Большую кольцевую линию.
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