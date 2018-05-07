Ещё
В строящийся храм привезли чудотворную икону из Киева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В строящийся московский храм привезли чудотворную икону из Киева 

ТАСС 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Призри на смирение" из Свято-Введенского монастыря Киева привезли в московский строящийся храм Ермогена в Гольяново, поклониться святыне верующие смогут до 14 мая. Об этом в понедельник сообщает прес-служба депутата Госдумы Владимира Ресина, который курирует программу строительства новых храмов в Москве.
"Образ посетит храм по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, он будет пребывать у нас до 14 мая", — передает пресс-служба слова настоятеля храма в честь священномученика Ермогена священника Алексея Довгополого.
"Икона Богородицы "Призри на смирение" очень почитаема во многих странах. С ней связано удивительное чудо — икона отобразилась на закрывающем ее стекле. В 1990-е годы была проведена его экспертиза, которая показала, что произошло органическое изменение структуры стекла и данное изображение на стекле является нерукотворным", — рассказал настоятель.
"Храм еще строится. Завершен первый этап, на который у прихода были собраны средства. Объект возводится только на пожертвования москвичей, финансирование не всегда стабильное. Присутствие чудотворного образа может привлечь внимание верующих к этому конкретному храму", — отметил Ресин.
Каменный пятикупольный храм в византийском стиле строится в густонаселенном районе Москвы и рассчитан на пятьсот прихожан. Общая площадь его составит 450 квадратных метров.
ТАСС: последние новости
Движение ограничат в центре Москвы в связи с инаугурацией президента России Бесплатный Wi-Fi летом появится на станциях Большой кольцевой линии метро Москвы Парки Москвы приглашают посетителей на водные прогулки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина330
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев153
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели265
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»156
Путин назвал цель своей жизни306
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение