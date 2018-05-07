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В столице запустили пять новых фонтанов
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В Москве запустили пять новых фонтанов 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков рассказал о том, что в прошлом году по программе городского благоустройства в столице создали пять новых фонтанов. В новом сезоне они начали работать на Биржевой и Болотной площади, в Лубочном переулке, в парке «Сад будущего» и на площади Юности в Зеленограде.
Чиновник напомнил, что сезон фонтанов открылся в Москве 26 апреля. По традиции они будут работать до 1 октября, а при благоприятной погоде — дольше. Всего городская система объединяет около 600 фонтанов.
Так, один из фонтанов появился на Биржевой площади. Он окружен дубовым парапетом, на который удобно присесть, чтобы полюбоваться игрой падающей воды. В зависимости от выбранной музыкальной композиции высота струй варьируется от 50 сантиметров до восьми метров. Кроме того, меняются яркость и цвет освещения, а также подается пар. Фонтан имеет несколько режимов работы: шоу, дневной и ночной.
Два сухих фонтана появились в Лубочном переулке и на Болотной площади. Еще один сухой фонтан заработал на площади Юности в Зеленограде.
Кроме того, новый фонтан появился и в парке «Сад будущего». Его построили на пересечении нескольких дорожек в центральной части парка. Он гармонично вписался в окружающий ландшафт.
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