В Москве запустили пять новых фонтанов

Правительстве Москвы Заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о том, что в прошлом году по программе городского благоустройства в столице создали пять новых фонтанов. В новом сезоне они начали работать на Биржевой и Болотной площади, в Лубочном переулке, в парке «Сад будущего» и на площади Юности в Зеленограде.

Чиновник напомнил, что сезон фонтанов открылся в Москве 26 апреля. По традиции они будут работать до 1 октября, а при благоприятной погоде — дольше. Всего городская система объединяет около 600 фонтанов.

Так, один из фонтанов появился на Биржевой площади. Он окружен дубовым парапетом, на который удобно присесть, чтобы полюбоваться игрой падающей воды. В зависимости от выбранной музыкальной композиции высота струй варьируется от 50 сантиметров до восьми метров. Кроме того, меняются яркость и цвет освещения, а также подается пар. Фонтан имеет несколько режимов работы: шоу, дневной и ночной.

Два сухих фонтана появились в Лубочном переулке и на Болотной площади. Еще один сухой фонтан заработал на площади Юности в Зеленограде.

Кроме того, новый фонтан появился и в парке «Сад будущего». Его построили на пересечении нескольких дорожек в центральной части парка. Он гармонично вписался в окружающий ландшафт.