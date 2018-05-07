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Крупнейшая в Петербурге перехватывающая парковка появится у станции метро «Шушары»
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Крупнейшая в Петербурге перехватывающая парковка появится у станции метро «Шушары» 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Крупнейшая в Санкт-Петербурге перехватывающая парковка на 630 мест появится у строящейся станции метрополитена «Шушары» до конца 2018 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.
"СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» заключил государственный контракт с АО «Петербургские дороги» на проектирование перехватывающей автостоянки у строящейся станции метро «Шушары». В соответствии с требованиями технического задания, подрядчику будет необходимо до 25 июля запроектировать перехватывающую автостоянку емкостью порядка 630 машиномест на земельном участке площадью 15,8 тыс. кв. м. Обустройство перехватывающей автостоянки у строящейся станции метро «Шушары» запланировано до конца 2018 года", — говорится в сообщении.
В Санкт-Петербурге сейчас насчитывается 13 перехватывающих парковок на 1486 мест. Самая крупная у станции метро «Обухово» рассчитана на 330 мест.
Станция «Шушары» (проектное название «Южная») входит в состав Фрунзенско-Приморской линии (линии 5) метрополитена Санкт-Петербурга. На этой станции впервые в истории петербургской подземки будет построен двухпутный перегонный тоннель. Завершить строительные работы на станции планируют в мае, ввести в эксплуатацию — в текущем году.
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