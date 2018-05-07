Как будут ходить автобусы в Липецке в День Победы?

Как сообщили в городском департаменте транспорта, 9 мая с 5.00 до 14.00 изменятся схемы движения автобусов из-за перекрытия площадей Победы и П. Великого.

Автобусы №№ 1Т, 9Т, 35, 37, 300, 323, 323а, 347 в прямом и обратном направлении будуткурсировать по улице Папина (от пересечения проспекта Победы с улицей Механизаторов);Автобусы №№ 8, 36, 308, 308к, 315, 321, 352, 353 будут ходить по улице Механизаторов до улицы Неделина — Фрунзе и далее по маршрутам;Автобусы №№ 27, 30, 330 будут ездить по улице Механизаторов до площади Революции и далее по маршрутам;Автобусы № 302 будут ходить по улице Неделина –Фрунзе, не заезжая на площадь Победы;Автобусы № 2Т будут курсировать по схеме «улица Терешковой — улица Циолковского — улица Неделина — улица Папина — улица Механизаторов — проспект Победы — далее по маршруту»;Автобусы № 1 будут доезжать до ж/д вокзала;Автобусы № 40 будут ходить до площади Мира;Автобусы № 2, 12 будут курсировать по схеме «улица Студеновская — улица Гагарина — улица Ленина — улица Зегеля — улица Плеханова — далее по маршруту»;Автобусы № 17, 317 в прямом направлении будут ездить по схеме: «ж/д вокзал — улица Гагарина — улица Зегеля — площадь Театральная — улица Фрунзе — улица Октябрьская — далее по маршруту», в обратном направлении: «площадь Мира — улица Неделина — улица Фрунзе — площадь Театральная — улица Зегеля — улица Гагарина — далее по маршруту»;Автоубсы № 332, 342, 343 в прямом направлении «улица Циолковского — улица Терешковой — улица Космонавтов — улица Гагарина — улица Зегеля — площадь Театральная — улица Фрунзе — далее по маршруту», в обратном направлении «площадь Мира — улица Неделина — улица Фрунзе — площадь Театральная — улица Зегеля — улица Гагарина — улица Космонавтов — улица Терешковой — улица Циолковского — далее по маршруту»;Автобусы № 28 в обратном направлении будут курсировать по схеме: «площадь Мира — улица Неделина — далее по маршруту»;Автобусы № 22, 306, 322, 325 в обратном направлении будут ездить по схеме: «площадь Мира — улица Неделина — улица Фрунзе — далее по маршруту».

Во время шествия «Бессмертный полк» автобусы и маршрутки по улице Фрунзе и площади Театральная в районе пересечения с улицей Советской будут ходить в режиме ожидании. В этом время будет перекрыта улица Советская.

С 14.00 до 23.00 изменятся маршруты автобусов из-за перекрытия площади Петра Великого:

Автобусы № 28 в обратном направлении будут курсировать по схеме: «площадь Мира — улица Неделина — далее по маршруту»;Автобусы № 27, 30, 308к, 330 в прямом направлении будут ходить по схеме: «проспект Победы — улица Неделина — улица Фрунзе — улица Октябрьская», обратно: «площадь Мира — улица Неделина — площадь Победы, проспект Победы»;Автобусы № 22, 306, 322, 325 обратно будут курсировать по схеме: «площадь Мира — улица Неделина — улица Фрунзе — далее по маршруту».

Кроме того, на площади Героев с 8.00 до 9.00 будет закрыта для движения крайняя правая полоса по улице Гагарина в направлении площади Авиаторов.