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9 мая в Белгороде ограничат движение транспорта
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9 мая в Белгороде ограничат движение транспорта 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Центр города перекроют во время праздничного парада, шествия «Бессмертный полк» и фейерверка. Какие именно улицы перекроют в День Победы, можно увидеть в материале «АиФ-Черноземье».
АиФ: последние новости
Как будет организовано движение транспорта в Курске в День Победы? Во время репетиций парада в Орле ограничат движение транспорта Как будут ходить автобусы в Липецке в День Победы?
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