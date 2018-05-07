9 мая в Белгороде ограничат движение транспорта

АиФ: последние новости

Как будет организовано движение транспорта в Курске в День Победы?

Во время репетиций парада в Орле ограничат движение транспорта

Как будут ходить автобусы в Липецке в День Победы?