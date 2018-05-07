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9 мая в Белгороде ограничат движение транспорта
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9 мая в Белгороде ограничат движение транспорта
АиФ
1 час назад
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Фото:
АиФ
Центр города перекроют во время праздничного парада, шествия «Бессмертный полк» и фейерверка. Какие именно улицы перекроют в День Победы, можно увидеть в материале
«АиФ-Черноземье»
.
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