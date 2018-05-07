Ещё
Вальс Победы: в Оренбуржье 20 тысяч пар станцевали в чести ветеранов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вальс Победы: в Оренбуржье 20 тысяч пар станцевали в чести ветеранов 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
7 мая по всему Оренбуржью ученики школ и вузов, кадеты в четвертый раз приняли участие в акции «Вальс Победы». Под открытым небом около 40 тысяч оренбуржец почтили подвиг погибших в Великой Отечественной войне и станцевали «Майский вальс».
В Оренбурге акция памяти состоялась на улице Советской. После минуты молчания оренбуржцы исполнили танец и запустили голубые шары со словами «Спасибо!».
В «Вальсе Победы» приняли участие чиновники, представители федеральных ведомств, силовых структур и сами ветераны.
«В последние годы люди стали трепетнее относиться к своей истории, и свидетельство тому — участие в таких акциях молодых людей, начиная со школьного возраста. Это говорит о том, что память поколений нельзя исказить, что мы помним, верим и у нас есть будущее», — подчеркнул вице-губернатор Павел Самсонов.
АиФ-Оренбург: последние новости
Скончалась депутат Орского горсовета Ирина Маслова РСХБ и компания «Мельинвест» запустили совместную программу для МСП В 40 странах, как дома: «МегаФон» запустил опцию «Роуминг, гудбай»
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина592
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев195
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели302
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»193
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой979
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
16:57
Российское правительство ушло в отставку
Политика
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение