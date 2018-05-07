Вальс Победы: в Оренбуржье 20 тысяч пар станцевали в чести ветеранов 

7 мая по всему Оренбуржью ученики школ и вузов, кадеты в четвертый раз приняли участие в акции «Вальс Победы». Под открытым небом около 40 тысяч оренбуржец почтили подвиг погибших в Великой Отечественной войне и станцевали «Майский вальс».
В Оренбурге акция памяти состоялась на улице Советской. После минуты молчания оренбуржцы исполнили танец и запустили голубые шары со словами «Спасибо!».
В «Вальсе Победы» приняли участие чиновники, представители федеральных ведомств, силовых структур и сами ветераны.
«В последние годы люди стали трепетнее относиться к своей истории, и свидетельство тому — участие в таких акциях молодых людей, начиная со школьного возраста. Это говорит о том, что память поколений нельзя исказить, что мы помним, верим и у нас есть будущее», — подчеркнул вице-губернатор Павел Самсонов.