Вальс Победы: в Оренбуржье 20 тысяч пар станцевали в чести ветеранов

7 мая по всему Оренбуржью ученики школ и вузов, кадеты в четвертый раз приняли участие в акции «Вальс Победы». Под открытым небом около 40 тысяч оренбуржец почтили подвиг погибших в Великой Отечественной войне и станцевали «Майский вальс».

Оренбурге акция памяти состоялась на улице Советской. После минуты молчания оренбуржцы исполнили танец и запустили голубые шары со словами «Спасибо!».

В «Вальсе Победы» приняли участие чиновники, представители федеральных ведомств, силовых структур и сами ветераны.