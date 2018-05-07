В парке «Останкино» расскажут о птицах

Экскурсия по парку «Останкино» познакомит ее участников с пернатыми обитателями природной территории. Как сообщили в ГПБУ «Мосприрода», она пройдет в ближайшую пятницу, 11 мая.

— Гости узнают, какие птицы приспособились жить в городских условиях и чем привлекает их город, — отметили там. — Протяженность маршрута составит три километра.

Начало экскурсии в 14.00. Сбор у сцены в зелёной зоне в районе пересечения реки Чермянки и проезда Дежнёва. Участие свободное; обязательна запись по телефону 8 (495) 579-29-76.