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В парке «Останкино» расскажут о птицах
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В парке «Останкино» расскажут о птицах 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: ostankino.mos.ru
Экскурсия по парку «Останкино» познакомит ее участников с пернатыми обитателями природной территории. Как сообщили в ГПБУ «Мосприрода», она пройдет в ближайшую пятницу, 11 мая.
— Гости узнают, какие птицы приспособились жить в городских условиях и чем привлекает их город, — отметили там. — Протяженность маршрута составит три километра.
Начало экскурсии в 14.00. Сбор у сцены в зелёной зоне в районе пересечения реки Чермянки и проезда Дежнёва. Участие свободное; обязательна запись по телефону 8 (495) 579-29-76.
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