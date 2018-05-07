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В московском метро проведут лекции об архитектуре станций
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В московском метро проведут лекции об архитектуре станций 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В Московском метрополитене проведут цикл бесплатных лекций «Еще раз про метро», посвященный архитектуре станций. Акция стартует в день рождения столичной подземки — 15 мая, сообщает пресс-служба метро.
Лекции будут проходить еженедельно в Технической библиотеке на станции «Выставочная». За четыре лекции исследователи архитектуры метро Дмитрий Гончарук и Александр Змеул рассказжут о станциях, открытых после отказа от «архитектурных излишеств».
Первую лекцию посвятят процессу разработки новых станций. Слушателям объяснят, почему конечный результат может сильно отличаться от изначального проекта, и как уже построенные станции с годами меняют свой облик.
Отдельно упомянут об архитекторах, строивших станции подземки. Лекции проиллюстрируют архивными фотографиями, эскизами, фрагментами кинохроники, фильмов и музыкальных видео.
Посетить лекции можно по предварительной регистрации по адресу prometro.xyz. Количество мест ограничено. Лекции пройдут 15, 22 и 29 мая, а также 5 июня. Начало — в 19:00.
Темы лекций: «Замысел и воплощение: как изменяются проекты станций и их оформление», «Маленькие подземные человечки»: об архитекторах метро", «Индивидуальное в типовом: что делает облик станций метро уникальным» и «Метро выходит в город: наземные участки и вестибюли».
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