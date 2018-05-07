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Велосипедисты смогут перевозить свои транспортные средства на электричках бесплатно в течение двух недель
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Велосипедисты смогут перевозить свои транспортные средства на электричках бесплатно в течение двух недель 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Москвичи и гости столицы, которые предпочитают передвигаться по городу на велосипедах, смогут в течение двух недель бесплатно перевозить свои транспортные средства в пригородных электропоездах.
Это станет возможным в рамках ставшей традиционной акции «На работу на велосипеде», которая пройдет в столице и Подмосковье с 14 по 27 мая. Правило бесплатного провоза велосипедов будет действовать ежедневно с 11.00 до 16.00 и с 21.00 до 06.00. Для этого, как сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, пассажиру необходимо оформить в кассе или автомате билет с нулевой стоимостью на провоз данного вида транспорта.
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