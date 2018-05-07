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В Костроме общественный транспорт перешел на летний режим работы
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В Костроме общественный транспорт перешел на летний режим работы 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Основные маршруты будут курсировать по городу до 23 часов. Это касается автобусов № 1, 2, 9, 10, 14, 15, 18 и троллейбусов № 2 и 3. Некоторые частные маршрутные также переходят на летний режим — № 48, 49, 57, 81, 83, 93.
АиФ Владимир: последние новости
Из-за празднования Дня Победы во Владимире перекроют несколько улиц Осужден москвич, который совратил 11-летнюю дочь в Костромской области Утверждены изменения в составе правления ВТБ
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