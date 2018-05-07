В Костроме общественный транспорт перешел на летний режим работы

Основные маршруты будут курсировать по городу до 23 часов. Это касается автобусов № 1, 2, 9, 10, 14, 15, 18 и троллейбусов № 2 и 3. Некоторые частные маршрутные также переходят на летний режим — № 48, 49, 57, 81, 83, 93.