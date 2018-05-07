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Планетарий подготовил экскурсии на английском языке
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Московский планетарий подготовил экскурсии на английском языке к ЧМ-2018 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Московский планетарий создал экскурсии на английском языке для иностранных туристов в период чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба планетария.
Заказать экскурсию нужно за 14 дней до даты посещения. Посетителям предложат основную программу — классический музей и просмотр звездного неба на куполе, интерактивную экскурсию в музее "Лунариум" или программу МАКСИ с посещением всех музеев, просмотром звездного неба и фильма в 4D-кинотеатре.
Ранее сообщалось, что гости чемпионата с паспортом болельщика смогут купить билет в музей со скидкой 30 процентов. Помимо этого, для них организуют бесплатные обзорные экскурсии продолжительностью до получаса по Историческому музею, Красной площади и Покровскому собору. Экскурсии будут доступны на семи языках. Уточняется, что Исторический музей во время ЧМ-2018 начнет работать без выходных.
Чемпионат будет проходить в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве матчи состоятся на стадионах "Лужники" и "Спартак".
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