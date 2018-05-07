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Строительство станции московского метро «Физтех» могут начать в 2019 году
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Строительство станции московского метро «Физтех» могут начать в 2019 году 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Строительство станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро «Физтех» на территории поселка Северный может начаться во второй половине 2019 года, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят до Лианозова, а затем до поселка Северный. Конечную станцию построят рядом с технопарком «Физтех».
«Чтобы протянуть линию до поселка Северный, необходимо разработать план участка. Сейчас институт Генплана готовит градостроительную документацию, предположительно, ее утвердят во втором квартале 2019 года. Возможно, строительство станции «Физтех» начнется уже во второй половине следующего года», — сказал Бочкарев в интервью порталу «Москва 24». Бочкарев добавил, что строительство станций «800-летие Москвы» и «Лианозово» еще не началось, но недавно была определена подрядная организация на выполнение этих работ, они начнутся в ближайшее время.
«Обе станции построят открытым способом, а перегоны пройдут с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов. Станция «Улица 800-летия Москвы» расположится вдоль Дмитровского шоссе между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом. «Лианозово» — правее Дмитровского шоссе напротив Вагоноремонтной улицы», — уточнил руководитель департамента строительства.
Ранее Бочкарев сообщал, что станция с рабочим названием «Физтех» может быть построена после 2021 года.
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