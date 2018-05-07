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Парки приглашают москвичей на водные прогулки
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Парки Москвы приглашают посетителей на водные прогулки 

ТАСС 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Московские парки приглашают горожан и гостей столицы на водные прогулки по озерам и прудам, расположенным на их территориях. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в объединенной дирекции "Мосгорпарк".
"Мы рады предложить нашим посетителям по-новому взглянуть на окрестности парков и отправиться в путешествие на лодках и катамаранах по озерам и прудам", — рассказали в дирекции. Так, во время прогулки на лодке по Большому пруду в усадьбе XVIII века Кусково можно будет обогнуть рукотворный островок и убедиться, что его форма повторяет форму крепости, которая когда-то была на нем размещена, или проплыть по каналу между двух колонн, служивших в свое время маяками. Лодочная станция, находящаяся неподалеку от Голландского домика, начнет работу уже с начала мая.
В Измайловском парке лодочная станция расположена на Круглом пруду, который украшает дворцовую усадьбу с XVII века. Станция представляет собой пешеходную галерею с навесом и береговой линией с цветниками, скамейками и выносными причалами на плавучих понтонах.
"Романтичность обстановки привлекает влюбленные пары. Случается, что предложение руки и сердца своей возлюбленной молодые люди делают прямо во время катания на лодке", — рассказали в дирекции. В Измайловском парке гости, помимо гребных лодок, могут покататься на катамаранах, двух— и четырехместных.
А в усадьбе Царицыно посетителей ждут сразу две лодочные станции, где можно арендовать весельную лодку и катамаран, парк которых к новому сезону полностью обновили. Станции будут работать с мая по октябрь. Во время прогулки можно приблизиться вплотную к необитаемым островкам Царицынских прудов, а также рассмотреть поближе редкие виды водоплавающих птиц, которых выпускают на воду в теплое время года, в том числе белых лебедей, серых гусей, хохлатых уток и индийских бегунов.
Вооружиться веслами и отправиться на прогулку по воде можно также в парке "Кузьминки" на Шибаевском пруду, в парке "Красногвардейские пруды", Лианозовском парке, в "Сокольниках", парке Горького и в парке "Фили".
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