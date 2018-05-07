Москвичам пообещали солнечную погоду и до 23 градусов тепла всю неделю 

Специалисты погодного центра «Фобос» рассказали о погоде, которая ждет жителей Москвы и Подмосковья в течение недели.
Ранее Sobesednik.ru писал, что в понедельник, 7 мая, в столице и области ожидается солнечная погода без осадков и до 22 градусов тепла.
По словам специалистов погодного центра «Фобос», такие погодные условия ожидают москвичей в течение всей наступившей недели.
«Погода у нас наладилась, в работу включился скандинавский антициклон — этот барический купол высокого атмосферного давления будет оберегать жителей центральной России, конечно, и столичного региона от ненастий, от бурь, то есть, начиная с сегодняшнего дня», — рассказали синоптики.
Предполагается, что до конца этой недели в столице будет преобладать сухая и солнечная погода с температурой воздуха до плюс 23 градусов и северо-восточным ветром, порывы которого не превысят 6 м/с.