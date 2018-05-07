Ещё
Москвичам пообещали солнечную погоду и до 23 градусов тепла всю неделю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам пообещали солнечную погоду и до 23 градусов тепла всю неделю 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Специалисты погодного центра «Фобос» рассказали о погоде, которая ждет жителей Москвы и Подмосковья в течение недели.
Ранее Sobesednik.ru писал, что в понедельник, 7 мая, в столице и области ожидается солнечная погода без осадков и до 22 градусов тепла.
По словам специалистов погодного центра «Фобос», такие погодные условия ожидают москвичей в течение всей наступившей недели.
«Погода у нас наладилась, в работу включился скандинавский антициклон — этот барический купол высокого атмосферного давления будет оберегать жителей центральной России, конечно, и столичного региона от ненастий, от бурь, то есть, начиная с сегодняшнего дня», — рассказали синоптики.
Предполагается, что до конца этой недели в столице будет преобладать сухая и солнечная погода с температурой воздуха до плюс 23 градусов и северо-восточным ветром, порывы которого не превысят 6 м/с.
ИД «Собеседник»: последние новости
Две улицы Москвы перекроют 7 мая из-за инаугурации президента Москвичам обещают кратковременные дожди и тепло 5 мая Активистов с плакатами о психических проблемах задержали в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели200
LIVE: Инаугурация президента России322
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»100
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой942
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове12
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение