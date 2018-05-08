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В Волгограде 9 мая изменится маршрут электричек
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В Волгограде 9 мая изменится маршрут электричек 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Расписание и маршрут некоторых пригородных поездов частично изменится в Волгограде в День Победы.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, 9 мая сократится маршрут электричек №6306, 6309, 6314, 6316, 6318. В этот день они будут работать только на участке «Шпалопропитка — Тракторная Пассажирская — Шпалопропитка».
Поезда №6306, 6314, 6316, 6318 будут отправляться со станции «Шпалопропитка» в 06:34, 12:16, 16:41, 17:29.
Электрички №6309, 6327, 6329, 6331 будут отправляться от станции «Тракторная» в 11:59, 21:09, 21:29, 14:35.
Поезда №6312 и 6418 «Шпалопропитка — Тракторная Пассажирская» будут делать остановку на Мамаевом кургане. Отправляться с начальной станции они будут в 10:10 и 15:49.
Для перевозки волгоградцев после окончания праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, изменится расписание электрички №6213 «Волгоград-1 — Шпалопропитка». Отправление со станции «Волгоград-1» в 22:40.
Кроме того 9 мая электричка №6325 пойдет по маршруту «Краснооктябрьская — Волгоград-1». Отправление со станции «Краснооктябрьская» запланировано на 17:19.
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