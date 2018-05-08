В Волгограде 9 мая изменится маршрут электричек

Расписание и маршрут некоторых пригородных поездов частично изменится в Волгограде в День Победы.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, 9 мая сократится маршрут электричек №6306, 6309, 6314, 6316, 6318. В этот день они будут работать только на участке «Шпалопропитка — Тракторная Пассажирская — Шпалопропитка».

Поезда №6306, 6314, 6316, 6318 будут отправляться со станции «Шпалопропитка» в 06:34, 12:16, 16:41, 17:29.

Электрички №6309, 6327, 6329, 6331 будут отправляться от станции «Тракторная» в 11:59, 21:09, 21:29, 14:35.

Поезда №6312 и 6418 «Шпалопропитка — Тракторная Пассажирская» будут делать остановку на Мамаевом кургане. Отправляться с начальной станции они будут в 10:10 и 15:49.

Для перевозки волгоградцев после окончания праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, изменится расписание электрички №6213 «Волгоград-1 — Шпалопропитка». Отправление со станции «Волгоград-1» в 22:40.

Кроме того 9 мая электричка №6325 пойдет по маршруту «Краснооктябрьская — Волгоград-1». Отправление со станции «Краснооктябрьская» запланировано на 17:19.