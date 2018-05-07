В День Победы запустят дополнительный пригородный поезд Калининград — Советск

9 мая на участке Калининград — Советск назначается дополнительный пригородный поезд. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Рельсобус отправится из Советска в 18:01, прибудет на Южный вокзал Калининграда в 20:25.

Также 9 мая на пригородных направлениях увеличивается количество поездов, которые будут курсировать согласно расписанию праздничного дня.

В частности, на Зеленоградском и Светлогорском направлениях назначено 12 дополнительных поездов, из них 4 экспресс-поезда с минимальным количеством остановок в пути и сокращённым временем движения. Ознакомиться с подробным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте Калининградской железной дороги.