В столичном метрополитене во время ЧМ-2018 будут работать англоговорящие инспекторы

В столичном метрополитене во время Чемпионата мира 2018 будет работать более 200 англоговорящих инспекторов. Как сообщается на сайте мэра Москвы, она помогут туристам сориентироваться в российской столице . Также они окажут помощь маломобильным иностранным пассажирам. В настоящий момент курсы английского языка прошли более 150 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров, остальные завершат обучение непосредственно перед стартом мундиаля. Как напоминает RT, к 25 мая должна быть завершена установка временных шатров, фан-зон и складов для проведения чемпионата мира.