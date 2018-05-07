Ещё
В столичном метрополитене во время ЧМ-2018 будут работать англоговорящие инспекторы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столичном метрополитене во время ЧМ-2018 будут работать англоговорящие инспекторы 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В столичном метрополитене во время Чемпионата мира 2018 будет работать более 200 англоговорящих инспекторов. Как сообщается на сайте мэра Москвы, она помогут туристам сориентироваться в российской столице. Также они окажут помощь маломобильным иностранным пассажирам. В настоящий момент курсы английского языка прошли более 150 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров, остальные завершат обучение непосредственно перед стартом мундиаля.
Как напоминает RT, к 25 мая должна быть завершена установка временных шатров, фан-зон и складов для проведения чемпионата мира.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Власти Москвы согласовали проведение митинга в защиту интернета Макака Черешенка родила детеныша в Московском зоопарке Задержанных на незаконной акции в Москве несовершеннолетних отпустили из ОВД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели204
LIVE: Инаугурация президента России334
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»101
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой943
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове12
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение