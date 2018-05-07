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Автопробег на машинах времен ВОВ пройдет 9 мая
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Автопробег на машинах времен ВОВ пройдет в Москве 9 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автопробег на автомобилях времен Великой Отечественной войны пройдет в Москве 9 мая, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«9 мая состоится автопробег на автомобилях времен Великой Отечественной войны, приуроченный празднованию 73-й годовщины Победы. Цель мероприятия — патриотическое воспитание молодежи, сохранение памяти поколений о ВОВ, формирование гражданской ответственности подрастающего поколения. Основными площадками мероприятия станут аллея Связистов парка Победы на Поклонной горе и парк «Ветеран» в Серебряном Бору», — сказали в пресс-службе.
Так, выставка уникальных ретро-автомобилей на Поклонной горе откроется в 10:00, старт автопробега с аллеи Связистов назначен на 12:00., в 14:30-15:00 колонна финиширует в Серебряном Бору (парк «Ветеран», ул. Таманская, 42).
«В Серебряном Бору праздничная программа начнется в 12:00. На праздничной площадке будут работать ретро-фотостудия с мгновенной печатью, выездная костюмерная военных лет, мастер-классы. Праздник пройдет под аккомпанемент любимых мелодий прошлого. Ветеранам будут вручены подарки. Полевая кухня угостит всех желающих солдатской кашей», — пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что организатором мероприятия выступает департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники департамента, представители префектур округов Москвы.
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