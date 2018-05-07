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Культурно-досуговый центр возведут на месте старых бань
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Культурно-досуговый центр возведут на месте старых бань 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Наталия Нечаева "Вечерняя Москва
Объект находится в Булатниковском проезде.
Культурно-досуговый центр планируется возвести за счет инвестора на месте старого банного комплекса, который находится на юге столицы.
— На продажу единым лотом выставлены нежилое двухэтажное здание площадью 1,9 тысячи квадратных метров, одноэтажное здание площадью 2,9 тысячи квадратных метров и прилегающий земельный участок площадью 3,3 тысячи квадратных метров, — сообщили в пресс-службе московского Департамента по конкурентной политике.
Отмечается, что по данным на 2017 год степень износа здания составляет 59 процента. Оно расположено в шаговой доступности от станции «Бирюлево-Товарная» по адресу: дом 10А, строения 1, 2 по Булатниковскому проезду.
По словам руководителя департамента Геннадия Дегтева, стоимость контракты начинается от 89 миллионов рублей.
Подать заявки на участие в аукционе можно до 29 мая, передает агентство городских новостей «Москва».
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