Лебеди-шипуны вернулись в пруды Парка Горького 

Лебедей-шипунов выпустили в Голицынские пруды в Парке Горького. Об этом проинформировали 5 мая.
— Лебеди-шипуны открыли новый сезон в парке. Когда они только вышли из вольера, то прошествовали прямиком в воду, проплыли первый круг и грациозно «потянулись», — поделились в пресс-службе Парка Горького.
Птицы пережили зимний период в специальном зимнем пристанище. Отметим, что посетителям парка разрешено кормить лебедей.
На сайте Информационного центра Правительства Москвы сообщили, что летом в Парке Горького появятся еще два черных лебедя.