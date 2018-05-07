Посвященные архитектуре метро бесплатные лекции пройдут в мае-июне на станции «Выставочная»

Московское метро запускает цикл архитектурных лекций об артхитектуре, сообщили в пресс-службе подземки.

«15 мая, в день рождения Московского метрополитена, стартует цикл лекций «Еще раз про метро», посвященный архитектуре станций. Бесплатные познавательные лекции будут еженедельно проходить в Технической библиотеке на станции «Выставочная» по инициативе одноименного проекта «Еще раз про метро» и при поддержке Союза московских архитекторов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на лекциях исследователи архитектуры метро Дмитрий Гончарук и Александр Змеул сфокусируются на станциях, открытых после отказа от «архитектурных излишеств». Первая лекция будет посвящена тому, как меняются проекты станций московского метро в процессе их разработки. Лекторы объяснят, почему даже одобренная на всех уровнях идея в итоге может сильно отличаться от реализации. Слушатели узнают, из-за чего между принятыми к работе эскизами станций и их воплощением порой трудно найти что-то общее, а также, почему уже построенные станции с годами меняют свой облик.

«В лекциях мы сделаем акцент на станциях, открытых после отказа от «архитектурных излишеств» и опровергнем стереотип о них, как о чем-то неинтересном и второстепенном, а еще покажем, за что их можно полюбить не меньше «подземных дворцов» 1930 — начала 1950-х гг. Слушатели узнают обо всем многообразии идей и решений от проектов до их реализации. Отдельного внимания будут удостоены личности архитекторов, среди которых были мэтры уровня Алексея Душкина Ивана Фомина , а также не столь известные широкой публике мастера Метрогипротранса: Михаил Марковский, Александр Стрелков , Нина Алешина», — рассказали Д. Гончарук и А. Змеул.

Лекции будут проиллюстрированы архивными фотографиями и эскизами, фрагментами кинохроники, фильмов и музыкальных видео. Посещение лекций бесплатно. Количество мест ограничено. Чтобы попасть на встречу, необходимо предварительно зарегистрироваться по адресу prometro.xyz Так, 15 мая в 19:00 пройдет лекция «Замысел и воплощение: как изменяются проекты станций и их оформление»; 22 мая в 19:00 — «Маленькие подземные человечки»: об архитекторах метро»; 29 мая в 19:00 — «Индивидуальное в типовом: что делает облик станций метро уникальным» и 5 июня в 19:00 — «Метро выходит в город: наземные участки и вестибюли».