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В «Зарядье» состоится показ спектакля-концерта «Посвящение»
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В парке «Зарядье» состоится показ спектакля-концерта «Посвящение» 

Москва24 2 часа назад
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
В парке "Зарядье" 9 мая состоится показ спектакля-концерта "Посвящение" по пьесе драматурга Хайнера Мюллера "Волоколамское шоссе". Постановка завершит фестиваль "Московская весна a cappella", сообщили в пресс-службе мероприятия.
Всего в масштабной постановке задействовано 90 артистов и музыкантов. Гости фестиваля услышат фрагменты из пятой и шестой симфоний Петра Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под управлением дирижера Сергея Тарарина.
Отмечается, что представление, в котором участвуют народный артист России Евгений Миронов и артисты Мастерской Дмитрия Брусникина, будет бесплатным.
Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль присоединится к празднику Победы. 9 мая участники конкурса будут исполнять для горожан и гостей столицы песни военных лет.
Выступления будут проходить 8 мая с 14:00 до 16:00 и с 19:00 до 20:00, а 9 мая с 12:00 до 14:00 и с 18:30 до 21:00. На семи площадках в центре столицы выступят 7 зарубежных и 14 российских коллективов, которые исполнят военные песни. Это группы The Alley Cats из США, Metro Vocal Group из Китая, The Spell из Португалии и другие. В мероприятии будут участвовать в том числе Московский Казачий хор, фолк-группа "Млада", дуэт Mila&Sofia, Honey jazz choir.
Фестиваль "Московская весна A Cappella" проходит в столице с 27 апреля по 9 мая. В городе открылось более 60 фестивальных площадок, а живые концерты идут на 40 сценах. В качестве сцен использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов.
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