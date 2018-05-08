Движение транспорта в Балашихе ограничат 9 мая

Движение автотранспорта в Балашихе ограничат во время празднования Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров.

В День Победы 9 мая мы временно ограничим движение автотранспорта для проведения праздничных мероприятий. Просим автомобилистов заранее спланировать время и маршрут движения, а также убрать с обочин припаркованный транспорт во избежание его эвакуации

Он добавил, что 9 мая с 9:00 до 23:00 движение в Балашихе будет ограничено на проспекте Ленина от перекрестка с улицей Советская до улицы Живописная, в микрорайоне Железнодорожный — на улице Новая от перекрестка с улицей Пролетарская до перекрестка с улицей Колхозная, улице Пролетарская от перекрестка с улицей Новая до перекрестка с улицей Автозаводская, Саввинское шоссе от дома № 27 по улице Пролетарская до перекрестка с улицей Пионерская, на участке улицы 60 лет Октября и улицы Комсомольский проезд. Кроме того, с 10:00 до 11:00 в Балашихе будет перекрыто движение на улице Советской с пересечением проспекта Ленина до пересечения дублера проспекта Ленина.

Ранее глава Балашихи сообщил, что во время празднования Дня Победы в Балашихе пройдет более 30 мероприятий, включая выставку военной техники, праздничные концерты, шествие участников акции «Бессмертный полк». Центральными площадками празднования станут площадь Славы и сквер Победы в микрорайоне Железнодорожный.