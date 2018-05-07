Какие улицы перекроют в Липецке в День Победы?

Из-за праздничных мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая в Липецке временно ограничат движение транспорта.

С 6.00 до 14.00 нельзя будет проехать по площади Победы со стороны улиц Неделина, Терешковой, Советской и проспекта Победы, а также по улице Советской по маршруту следования колонны «Бессмертного полка» (от площади Победы в сторону площади Петра Великого);

С 6.00 до окончания праздничных мероприятий будет ограничено движение на улицах:

Карла Маркса , Первомайской (от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса), Литаврина, переулке Литаврина.

С 10.30 до 11.00 автомобили будут двигаться в режиме ожидания по маршруту следования колонны от площади Героев к переулку Кузнечный.