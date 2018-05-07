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Какие улицы перекроют в Липецке в День Победы?
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Какие улицы перекроют в Липецке в День Победы? 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
Из-за праздничных мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая в Липецке временно ограничат движение транспорта.
С 6.00 до 14.00 нельзя будет проехать по площади Победы со стороны улиц Неделина, Терешковой, Советской и проспекта Победы, а также по улице Советской по маршруту следования колонны «Бессмертного полка» (от площади Победы в сторону площади Петра Великого);
С 6.00 до окончания праздничных мероприятий будет ограничено движение на улицах:
Карла Маркса, Первомайской (от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса), Литаврина, переулке Литаврина.
С 10.30 до 11.00 автомобили будут двигаться в режиме ожидания по маршруту следования колонны от площади Героев к переулку Кузнечный.
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