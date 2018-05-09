Холода отступят: синоптики сообщили о прекращении дождей и коротком потеплении

Новосибирские синоптики дали прогноз до конца недели — к выходным в регионе потеплеет, но затем снова начнутся дожди.

На сегодня, 9 мая, синоптики подтвердили свой прогноз, который сделали в начале недели, — днём осадков не ожидается. Сегодня днём будет +7…+9 градусов, ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с.

«На 10 мая — без осадков, ветер восточный 3–8 м/с, температура 0…–2 градуса ночью, днём 10–12 градусов», — рассказала корреспонденту НГС прогноз погоды по Новосибирску начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова

11 мая в городе тоже будет без осадков, а скорость ветра будет такой же, как и накануне. Температура ночью поднимется до 0…+2 градусов, а днём — до +13…+15 градусов.

На 12 мая синоптики прогнозируют циклон: суббота ещё будет тёплая, но с осадками. В этот день по области +12…+17 градусов. А 13 мая придёт холодный атмосферный фронт: днём температура опустится до +9…+14 градусов.