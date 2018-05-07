8 мая на «Дубравной» будут ждать Рустама Минниханова

Станция «Дубравная». Фото: e-Kazan.ru Станция метро «Дубравная» приняла первый пробный поезд. Испытания прошли успешно.

Все работы на «Дубравной» почти завершены. Проблемы только с благоустройством территории вокруг станции. Эту работу планируют завершить в течение месяца.

Как выглядит станция метро за несколько дней до открытия, смотрите здесь.

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