8 мая на «Дубравной» будут ждать Рустама Минниханова 

Станция «Дубравная». Фото: e-Kazan.ru Станция метро «Дубравная» приняла первый пробный поезд. Испытания прошли успешно.
Все работы на «Дубравной» почти завершены. Проблемы только с благоустройством территории вокруг станции. Эту работу планируют завершить в течение месяца.
8 мая «Дубравную» посетит президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщили на деловом понедельнике.
Как выглядит станция метро за несколько дней до открытия, смотрите здесь.
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