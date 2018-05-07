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Режим работы метро Петербурга изменится на время акции «Бессмертный полк»
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Режим работы метро Петербурга изменится на время акции «Бессмертный полк» 

АиФ Санкт-Петербург 13 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Несколько станций метро в Петербурге закроют на время проведения акции «Бессмертный полк» и других праздничных мероприятий в День Победы, передает пресс-служба городской подземки.
С 08.30 до 11.30 и с 15.30 до полуночи будет недоступна на вход станция «Адмиралтейская». Станции «Площадь Александра Невского-1,2» будут работать на выход с 14.00 до 15.25 9 мая.
С 14.30 до 15.30 «Маяковская» будет закрыта, а вот оба вестибюля «Площади Восстания» будут работать как раз только в этот период времени. С 09.00 до 22.00 вестибюль «Невского проспекта-2» будет открыт только на выход, а с 22.00 до 05.36 10 мая пассажиры и вовсе не смогут воспользоваться станцией. С 21.25 до 22.00 станция «Горьковская» будет работать только на выход.
Петербуржцев просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки в центр города.
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