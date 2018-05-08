Ещё
Еще на четырех линиях метро Петербурга с 14 мая начнут информирование на английском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еще на четырех линиях метро Петербурга с 14 мая начнут информирование на английском 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Информирование на английском языке в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года начнут тестировать еще на четырех линиях метрополитена Санкт-Петербурга с 14 мая. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе городской подземки.
"С 14 мая 2018 года на Линиях 1, 2, 3 и 4 начнется тестирование информационных сообщений, воспроизводимых на русском и английском языках на табло «бегущая строка» и с помощью устройств поездного оповещения. Тестирование продлится до 6 июня 2018 года. Ожидается, что результаты тестов в перспективе значительно облегчат процесс передвижения в петербургском метро для иностранных туристов и болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу 2018 года", — сказано в сообщении.
В конце января тестировать информационные сообщения на русском и английском языках начали на Линии 5 (Фрунзенско-Приморской линии). Также в Петербурге для удобства болельщиков указатели на железнодорожных вокзалах и Кольцевой автодороге продублируют латинским шрифтом. В городе появится ряд информационных табличек в местах скопления туристов и болельщиков на английском и китайских языках.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет 14 июня — 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. В Петербурге состоится четыре матча на стадионе на Крестовском острове. Финал пройдет на московском стадионе «Лужники».
ТАСС: последние новости
Власти Москвы просят горожан пользоваться 9 мая городским транспортом из-за перекрытий Зураб Церетели откроет памятник Марине Цветаевой в Москве В Московском зоопарке может поселиться дымчатый леопард из КНДР
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана232
На «Евровидении» произошло ЧП73
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится304
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина89
Астролог предсказал победу Путина и пожалел100
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
01:00
Воробей раскрыла подробности болезни дочери
Шоу-бизнес
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение