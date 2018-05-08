Еще на четырех линиях метро Петербурга с 14 мая начнут информирование на английском

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 8 мая. / ТАСС /. Информирование на английском языке в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года начнут тестировать еще на четырех линиях метрополитена Санкт-Петербурга с 14 мая. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе городской подземки.

"С 14 мая 2018 года на Линиях 1, 2, 3 и 4 начнется тестирование информационных сообщений, воспроизводимых на русском и английском языках на табло «бегущая строка» и с помощью устройств поездного оповещения. Тестирование продлится до 6 июня 2018 года. Ожидается, что результаты тестов в перспективе значительно облегчат процесс передвижения в петербургском метро для иностранных туристов и болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу 2018 года", — сказано в сообщении.

В конце января тестировать информационные сообщения на русском и английском языках начали на Линии 5 (Фрунзенско-Приморской линии). Также в Петербурге для удобства болельщиков указатели на железнодорожных вокзалах и Кольцевой автодороге продублируют латинским шрифтом. В городе появится ряд информационных табличек в местах скопления туристов и болельщиков на английском и китайских языках.