Еще на четырех линиях метро Петербурга с 14 мая начнут информирование на английском 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Информирование на английском языке в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года начнут тестировать еще на четырех линиях метрополитена Санкт-Петербурга с 14 мая. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе городской подземки.
"С 14 мая 2018 года на Линиях 1, 2, 3 и 4 начнется тестирование информационных сообщений, воспроизводимых на русском и английском языках на табло «бегущая строка» и с помощью устройств поездного оповещения. Тестирование продлится до 6 июня 2018 года. Ожидается, что результаты тестов в перспективе значительно облегчат процесс передвижения в петербургском метро для иностранных туристов и болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу 2018 года", — сказано в сообщении.
В конце января тестировать информационные сообщения на русском и английском языках начали на Линии 5 (Фрунзенско-Приморской линии). Также в Петербурге для удобства болельщиков указатели на железнодорожных вокзалах и Кольцевой автодороге продублируют латинским шрифтом. В городе появится ряд информационных табличек в местах скопления туристов и болельщиков на английском и китайских языках.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет 14 июня — 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. В Петербурге состоится четыре матча на стадионе на Крестовском острове. Финал пройдет на московском стадионе «Лужники».