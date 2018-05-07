Ещё
В «Усадьбе Воронцово» отмечают рост числа участников на занятиях в рамках «Московского долголетия»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Усадьбе Воронцово» отмечают рост числа участников на занятиях в рамках «Московского долголетия» 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила художественный руководитель парка Елена Гончаренко.
«Проект «Московское долголетие» в Воронцовском парке был запущен 12 апреля. У нас регулярно проходят занятия по общей физической подготовке (ОФП) и скандинавской ходьбе. Мы также готовы предложить спортивные программы по фитнесу и танцам на открытом воздухе. На сегодняшний момент активно занимаются две группы из Обручевского района ЮЗАО. В группах с каждым занятием увеличивается количество посетителей. В период майских праздников ждем всех участников программы во вторник и четверг в группы по ОФП и скандинавской ходьбе», — сообщила Е. Гончаренко.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в территориальных центрах социального обслуживания.
2 апреля С. Собянин написал на своей официальной странице в Twitter, что жители Москвы выбрали название для проекта — «Московское долголетие». Голосование проходило на официальном портале мэра Москвы mos.ru и в центрах социального обслуживания.
Агентство «Москва»: последние новости
Конкурс на организацию 24 новых автобусных маршрутов проведут в Москве до конца мая Школьники в рамках проекта «Московская смена» посетят столичный зоопарк Завершена комплексная реставрация дома В.Мухиной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик Ярошенко попрощался с семьей462
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой883
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика20
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы9
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой17
Видео
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение