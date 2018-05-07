В «Усадьбе Воронцово» отмечают рост числа участников на занятиях в рамках «Московского долголетия»

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила художественный руководитель парка Елена Гончаренко.

«Проект «Московское долголетие» в Воронцовском парке был запущен 12 апреля. У нас регулярно проходят занятия по общей физической подготовке (ОФП) и скандинавской ходьбе. Мы также готовы предложить спортивные программы по фитнесу и танцам на открытом воздухе. На сегодняшний момент активно занимаются две группы из Обручевского района ЮЗАО. В группах с каждым занятием увеличивается количество посетителей. В период майских праздников ждем всех участников программы во вторник и четверг в группы по ОФП и скандинавской ходьбе», — сообщила Е. Гончаренко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Для выполнения данной задачи власти задействовали образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовили соответствующие предложения и прошли квалификационный отбор. Запись пенсионеров для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 г. в территориальных центрах социального обслуживания.