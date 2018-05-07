В Казани на стации метро Дубравная пустили поезда 

В Казани готовятся к началу работы метро на стации Дубравная, которое должно состояться через месяц. «Ведутся пусконаладочные работы силового и осветительного оборудования, систем водоотведения и вентиляции, пожарной и охранной сигнализации, размещается мебель, — рассказал гендиректор ОАО » Казметрострой» Марат Рахимов. — Станция оснащена всеми необходимым оборудованием для маломобильных групп населения.
4 мая провели пробный погон поезда, чтобы проверить состояние контактного рельса, другого силового оборудования, радиосвязи. Результаты испытаний хорошие. Уже двое суток ведется ночная обкатка поездов».
«Новая станция метро — это большой и дорогой подарок горожанам, — отметил мэр города Ильсур Метшин. — Только Москва, Санкт-Петербург и Казань строили метров в последнее время».