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В Казани на стации метро Дубравная пустили поезда
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В Казани на стации метро Дубравная пустили поезда 

АиФ Казань 53 минуты назад
Фото: АиФ Казань
В Казани готовятся к началу работы метро на стации Дубравная, которое должно состояться через месяц. «Ведутся пусконаладочные работы силового и осветительного оборудования, систем водоотведения и вентиляции, пожарной и охранной сигнализации, размещается мебель, — рассказал гендиректор ОАО » Казметрострой» Марат Рахимов. — Станция оснащена всеми необходимым оборудованием для маломобильных групп населения.
4 мая провели пробный погон поезда, чтобы проверить состояние контактного рельса, другого силового оборудования, радиосвязи. Результаты испытаний хорошие. Уже двое суток ведется ночная обкатка поездов».
«Новая станция метро — это большой и дорогой подарок горожанам, — отметил мэр города Ильсур Метшин. — Только Москва, Санкт-Петербург и Казань строили метров в последнее время».
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