Несколько центральных улиц Москвы перекроют 9 мая из-за проведения праздничных мероприятий

Ряд участков будут недоступны для проезда до 22:30.

В среду, 9 мая, несколько улиц в Центральном административном округе столицы перекроют в связи с проведением праздничных мероприятий в честь дня Победы.

Участок улицы Волхонка от Гоголевского бульвара до Всехсвятского проезда и площадь Тверской заставы будут перекрыты с 09:00 до 22:30.

С 06:00 до 14:00 автомобилисты не смогут проехать по участку Большой Никитской улицы от Никитских ворот до Моховой улицы, а также по улицам Моховая, Охотный ряд, по Театральному проезду, по Новой площади от Малого Черкасского переулка до Старой площади и по Ильинке от Биржевой площади до Старой площади, передает агентство городских новостей «Москва»

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