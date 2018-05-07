В Москве назвали возможное количество участников в мероприятиях 9 мая 

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Около 10 миллионов человек могут принять участие в праздничных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы, сообщил РИА Новости глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
"По опыту прошлых лет, мы ожидаем, что в праздничных майских мероприятиях по всему городу примет участие порядка 10 миллионов человек", — сказал он.
Традиционно в Москве 9 мая состоится Парад Победы, пройдет акция «Бессмертный полк», завершатся праздничные мероприятия фейерверками и салютами.