Ещё
Более 300 праздничных мероприятий пройдет в Москве в День Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 300 праздничных мероприятий пройдет в Москве в День Победы 

РИАМО 8 мая 2018
Фото: страница ВДНХ в соцсети Вконтакте
В Москве 9 мая запланировано около 300 праздничных мероприятий, сообщил во вторник руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
«Москва подготовила обширную праздничную программу, которая пройдет с утра и до позднего вечера, всего у нас более 300 мероприятий по всей территории города», — сказал Кибовский в эфире телеканала «Москва 24».
Он подчеркнул, что мероприятия пройдут во всех административных округах города. Ожидаются концерты, фестивали, выставки, спортивные соревнования.
В Москве 9 мая традиционно пройдет множество массовых мероприятий, главными из которых станут парад Победы на Красной площади и акция «Бессмертный полк». Вечером москвичи смогут посмотреть праздничный салют. Его организуют на 33 площадках по всему городу.
РИАМО: последние новости
На ВДНХ в Москве появится прогулочная аллея протяженностью более 5 км В Москве одобрили проект памятника ополченцам Более 130 км автодорог будет построено в новой Москве за 3 года
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80364
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО109
Медведев предложил Дворковичу новую должность134
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1238
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом71
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение