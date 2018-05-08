Более 300 праздничных мероприятий пройдет в Москве в День Победы

Москве 9 мая запланировано около 300 праздничных мероприятий, сообщил во вторник руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский

«Москва подготовила обширную праздничную программу, которая пройдет с утра и до позднего вечера, всего у нас более 300 мероприятий по всей территории города», — сказал Кибовский в эфире телеканала «Москва 24».

Он подчеркнул, что мероприятия пройдут во всех административных округах города. Ожидаются концерты, фестивали, выставки, спортивные соревнования.

В Москве 9 мая традиционно пройдет множество массовых мероприятий, главными из которых станут парад Победы на Красной площади и акция «Бессмертный полк». Вечером москвичи смогут посмотреть праздничный салют. Его организуют на 33 площадках по всему городу.