Где посмотреть салют в Москве 9 мая 2018 года

xl" target="_blank"> салюты и фейерверки в честь Дня Победы традиционно прогремят в Москве 9 мая в 22.00. В общей сложности пусковые установки дадут несколько десятков тысяч залпов. Вечернее небо Москвы озарят вспышки золотых, оранжевых, зеленых, красных и фиолетовых искр. Где будут запущены салюты в Москве 9 мая 2018 года, смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Трансляцию парада Победы можно будет посмотреть с десятка московских камер в интернете>>