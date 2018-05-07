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Еще более 30 поездов ЦППК оборудуют системой Wi-Fi
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Еще более 30 поездов ЦППК оборудуют системой Wi-Fi 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Беспроводной сетью оснащены уже 94 электропоезда компании.
Система Wi-Fi появится еще в 31 электричке ОАО «Центральная ППК» (ЦППК) к концу 2019 года.
— Комплекс оборудования, обеспечивающий беспроводной доступ по стандарту Wi-Fi, будет установлен в 31 собственном электропоезде ЦППК, предназначенном для перевозок категории «Стандарт Плюс», — сообщила пресс-секретарь компании-перевозчика Софья Попова.
По ее словам, все текущие работы планируется завершить к 31 января будущего года. Поезда будут перевозить пассажиров Рижского, Киевского и Курского направлений, передает агентство городских новостей «Москва».
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