Ещё
В День Победы петербургское метро будет работать круглосуточно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В День Победы петербургское метро будет работать круглосуточно 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В ночь с 9 на 10 мая метро в Санкт-Петербурге будет работать без перерыва, сообщают в пресс-службе подземки.
На вход и выход закроют только вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 2 станции «Невский проспект», «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», а также «Достоевскую» и «Спасскую».
Также в пресс-службе метрополитена отмечают, что с 2.00 до 4 утра в кассах можно будет приобрести только жетоны.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Из ТРЦ «Галерея» эвакуировали всех посетителей 26 мая на площади Островского пройдет фестиваль мороженого Летом 2018 года поезд «Аллегро» изменит график движения
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина557
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев186
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели298
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»188
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой978
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
16:57
Российское правительство ушло в отставку
Политика
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение