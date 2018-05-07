В День Победы петербургское метро будет работать круглосуточно

В ночь с 9 на 10 мая метро в Санкт-Петербурге будет работать без перерыва, сообщают в пресс-службе подземки.

На вход и выход закроют только вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 2 станции «Невский проспект», «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», а также «Достоевскую» и «Спасскую».

Также в пресс-службе метрополитена отмечают, что с 2.00 до 4 утра в кассах можно будет приобрести только жетоны.