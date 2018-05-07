Московский планетарий подготовил экскурсии на английском языке для иностранных туристов

Для иностранных гостей Московского планетария разработали экскурсии на английском языке в преддверии чемпионата мира по футболу, сообщила РИАМО в понедельник директор по маркетингу и рекламе планетария Юлия Ким

«Экскурсии на английском языке были разработаны для иностранных туристов, в том числе среди гостей ЧМ-2018. Экскурсии начинаются с 1 июня и будут проходить по 10 августа», — сказала Ким.

Она отметила, что для иностранных туристов приготовили несколько программ — это классическая на 2 часа для тех, кто хочет узнать о космосе, посмотреть экспонаты музея и полюбоваться звездным небом на куполе.

Кроме того, для молодежи или гостей с детьми подготовили экскурсию на 1 час по интерактивному музею «Лунариум», где каждый экспонат представляет собой научную мини-лабораторию.

«Программу для тех, кто хочет посмотреть все и сразу — экскурсия по классическому музею, экскурсия по интерактивному музею, сеанс в большом звездном зале и просмотр фильма «Полет над Москвой» в 4D-кинотеатре», — добавила Ким.