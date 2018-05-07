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Московский планетарий подготовил экскурсии на английском
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Московский планетарий подготовил экскурсии на английском языке для иностранных туристов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИА Новости
Для иностранных гостей Московского планетария разработали экскурсии на английском языке в преддверии чемпионата мира по футболу, сообщила РИАМО в понедельник директор по маркетингу и рекламе планетария Юлия Ким.
«Экскурсии на английском языке были разработаны для иностранных туристов, в том числе среди гостей ЧМ-2018. Экскурсии начинаются с 1 июня и будут проходить по 10 августа», — сказала Ким.
Она отметила, что для иностранных туристов приготовили несколько программ — это классическая на 2 часа для тех, кто хочет узнать о космосе, посмотреть экспонаты музея и полюбоваться звездным небом на куполе.
Кроме того, для молодежи или гостей с детьми подготовили экскурсию на 1 час по интерактивному музею «Лунариум», где каждый экспонат представляет собой научную мини-лабораторию.
«Программу для тех, кто хочет посмотреть все и сразу — экскурсия по классическому музею, экскурсия по интерактивному музею, сеанс в большом звездном зале и просмотр фильма «Полет над Москвой» в 4D-кинотеатре», — добавила Ким.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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