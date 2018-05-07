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Теплая погода без осадков ждет москвичей 7 мая
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Теплая погода без осадков ждет москвичей 7 мая 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.
В понедельник, 7 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода без осадков.
По данным синоптиков, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах 19-21 градуса тепла. Скорость северного ветра не превысит 5-10 метров в секунду.
Ночью облачность сохранится, а столбики термометров покажут плюс 8-10 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, передает Гидрометцентр России.
Напомним, что по прогнозам синоптиков на наступившей неделе жителей столицы ждет комфортная и солнечная погода. Так, во вторник воздух прогреется до 20-25 градусов, а 9 мая, несмотря на холодный фронт, ожидается плюс 18-20 градусов.
В четверг и пятницу антициклон усилится, благодаря чему в городе установится солнечная и теплая погода.
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