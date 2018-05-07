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Небольшие дожди пройдут в столичном регионе в ночь на 9 мая
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Небольшие дожди пройдут в столичном регионе в ночь на 9 мая 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Небольшой дождь прогнозируется в столичном регионе в ночь на среду, 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.
«Почти всю неделю столичный регион будет находиться под преобладающим влиянием антициклонов, который на фоне повышенного атмосферного давления обеспечат сухую погоду с колебаниями температуры выше и около климатической нормы. Лишь в ночь на среду, 9 мая прохождение фронтального раздела местами будет сопровождаться небольшими дождями», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в течение недели ожидается преобладание умеренных ветров северной четверти. Во вторник воздух в дневные часы прогреется до 21-23 градусов в Москве и 19-24 градусов в Подмосковье. «Холодный атмосферный фронт с севера пресечет территорию Москвы и Московской области в ночь на среду, 9 мая. Местами в его зоне пройдет небольшой дождь. Ночью еще около 10 градусов, днем за фронтом станет прохладнее: в Москве после полудня 18-20 градусов, в районах Подмосковья — до 15-20 градусов. День будет солнечным, но местами порывы ветра могут достигать 15 м/с», — пояснили в Гидрометцентре.
Там также уточнили, что в четверг, 10 мая погода будет более прохладная: ночью температура в Москве понизится до 5-7 градусов, по области до 2-7 градусов, днем в столице 16-18 градусов, в Подмосковье 13-18 градусов.
Отмечается, что ночь пятницы будет такой же прохладной, а днем воздух прогреется до 16-21 градусов. «В выходные, даже несмотря на северный и северо-восточный ветер тенденция на потепление сохранится: в ночь на субботу 3-8 градусов, днем 19-24 градусов», — заключили синоптики.
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