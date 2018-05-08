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Гидрометцентр: Тепло и без осадков будет в День Победы в Москве
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Гидрометцентр: Тепло и без осадков будет в День Победы в Москве 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
Погода на День Победы в столичном регионе будет по-настоящему праздничной, сообщает Гидрометцентр России.
«На День Победы погода должна быть по-настоящему праздничной. Преобладающее влияние антициклона обеспечит в меру облачную погоду с прояснениями, осадков не ожидается. Только в ранние утренние часы, примерно с 6 до 9 часов, перед самым парадом, могут набежать облака атмосферного фронта, который будет пересекать Московский регион с севера на юг. Но и он не должен принести осадков», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в ночь на 9 мая температура в Москве составит 7-9 градусов, в Подмосковье 4-9 градусов тепла, на севере и востоке области — холоднее. «Днем, примерно в 15:00-16:00, воздух прогреется до 16-18 градусов, в окрестностях столицы термометры покажут 14-19. На севере будет прохладнее, а на юге столбики термометров приблизятся к 20-градусной отметке. К вечеру температура начнет понижаться, следуя своему суточному ходу. Ветер северный и северо-восточный 3-8 м/с, днем умеренный 5-10 м/с», — добавили синоптики.
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