Гидрометцентр: Тепло и без осадков будет в День Победы в Москве

Погода на День Победы в столичном регионе будет по-настоящему праздничной, сообщает Гидрометцентр России

«На День Победы погода должна быть по-настоящему праздничной. Преобладающее влияние антициклона обеспечит в меру облачную погоду с прояснениями, осадков не ожидается. Только в ранние утренние часы, примерно с 6 до 9 часов, перед самым парадом, могут набежать облака атмосферного фронта, который будет пересекать Московский регион с севера на юг. Но и он не должен принести осадков», — говорится в сообщении.