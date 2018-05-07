Более 200 сотрудников московского метро помогут туристам в во время ЧМ-2018

МОСКВА , 7 мая — РИА Новости . Более 200 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), владеющих английским языком, помогут туристам в столичном метрополитене, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Более 200 англоговорящих инспекторов ЦОМП метро будут помогать болельщикам и туристам во время проведения чемпионата мира по футболу-2018. Курсы английского языка прошли более 150 инспекторов, остальные закончат обучение к началу чемпионата", — говорится в сообщении.

По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, инспекторы также окажут помощь маломобильным пассажирам из других стран.

"Во время занятий сотрудников обучают основным фразам, с помощью которых они смогут объяснить туристам, как удобнее построить маршрут и добраться до городских достопримечательностей и стадионов, на которых пройдут футбольные матчи", — добавил он.

ЦОМП начал работать в 2013 году, добавляется в сообщении. Сотрудники центра помогают людям с ограниченными возможностями передвигаться в метро и по МЦК на всем маршруте от входа на станцию и до выхода.