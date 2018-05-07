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Более 200 сотрудников московского метро помогут туристам в во время ЧМ-2018
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Более 200 сотрудников московского метро помогут туристам в во время ЧМ-2018 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Более 200 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), владеющих английским языком, помогут туристам в столичном метрополитене, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Более 200 англоговорящих инспекторов ЦОМП метро будут помогать болельщикам и туристам во время проведения чемпионата мира по футболу-2018. Курсы английского языка прошли более 150 инспекторов, остальные закончат обучение к началу чемпионата", — говорится в сообщении.
По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, инспекторы также окажут помощь маломобильным пассажирам из других стран.
"Во время занятий сотрудников обучают основным фразам, с помощью которых они смогут объяснить туристам, как удобнее построить маршрут и добраться до городских достопримечательностей и стадионов, на которых пройдут футбольные матчи", — добавил он.
ЦОМП начал работать в 2013 году, добавляется в сообщении. Сотрудники центра помогают людям с ограниченными возможностями передвигаться в метро и по МЦК на всем маршруте от входа на станцию и до выхода.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.
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