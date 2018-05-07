Более 200 англоговорящих сотрудников ЦОМП помогут иностранным пассажирам метро во время ЧМ-2018

Более 200 англоговорящих сотрудников Центра организации мобильности пассажиров (ЦОМП) помогут иностранным пассажирам метро во время чемпионата мира по футболу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Во время чемпионата мира по футболу пассажирам помогут более 200 англоговорящих сотрудников ЦОМП. В настоящее время курсы по английскому языку прошли более 150 инспекторов, остальные закончат обучение к началу соревнований», — сказал М. Ликсутов.

Он отметил, что во время занятий сотрудников обучают основным фразам, которые помогут объяснить туристам как удобнее построить маршрут и пройти до городских достопримечательностей и стадионов, где пройдут футбольные матчи. Также сотрудники готовы к общению с маломобильными пассажирами из других стран, которые приедут на турнир.

«В прошлом году во время только одного матча Кубка конфедераций услугами ЦОМП воспользовались более 75 маломобильных пассажиров. В этом году для повышения доступности метро были специально закуплены 10 новых гусеничных подъемников, они помогут инспекторам перевозить пассажиров на инвалидных креслах по лестницам на станциях метро», — добавил М. Ликсутов.

Он также напомнил, что курсы обучения английскому языку также проходят кассиры.

«Сейчас в метро работают около 340 кассиров, которые свободно говорят по-английски, а к чемпионату мира их станет 400. Владеющие английским языком кассиры могут без труда объяснить иностранным туристам, какие билеты есть в ассортименте, как пополнить транспортную карту, а также помогут сориентироваться в московском метро», — добавил М. Ликсутов.

По словам заммэра, кассы, где работают англоговорящие кассиры, отметят специальными стикерами. Стикеры с надписью «We speak English!» наклеят на верхней части окна кассы. Такие кассы будут расположены на станциях, которые пользуются наибольшим спросом у туристов: «Новослободская», «Лубянка», «Университет», а также те, рядом с которыми расположены стадионы, где пройдут игры чемпионата мира — «Тушинская» и «Спартак» , «Спортивная», «Воробьевы горы», «Фрунзенская».

«Помимо этого, к ЧМ-2018 в мобильном приложении «Метро Москвы» появится специальный раздел для болельщиков. Пользователи смогут проложить маршрут к стадиону «Спартак» и Большой спортивной арене «Лужники», где пройдут матчи чемпионата, к станциям городского велопроката. Сервис также подскажет наиболее удобный вид транспорта. Раздел в приложении переведут на пять языков: французский, испанский, китайский, немецкий и португальский», — заключил М. Ликсутов.