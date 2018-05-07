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Завершена комплексная реставрация дома Мухиной
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Реставрация дома Мухиной завершилась в центре Москвы 

Москва24 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Комплексная реставрация дома, в котором последние годы жила и работала советский скульптор-монументалист Вера Мухина, завершена в центре столицы. Длилась она около двух лет. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Находится он по адресу Пречистенский переулок, дом 5а. Проект двухэтажного здания 1947 года постройки создал архитектор Сергей Замков — брат мужа Мухиной Алексея Замкова. Считается, что сама скульптор тоже участвовала в разработке проекта: ей принадлежала идея разделить дом на две равные части — жилую и рабочую, которые сообщались между собой. Рабочую часть объекта строили за счет средств Государственной Третьяковской галереи, а в строительство жилой Мухина вложила свои.
В восточной части, где была двухэтажная квартира скульптора, живут ее потомки, а западная — рабочая — отдана под мастерские Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря. Сейчас эти части не сообщаются между собой.
У здания нет определенного архитектурного стиля. Среди прочих в нем есть элементы позднего конструктивизма. Зал мастерской украшает витражное окно во всю стену дома, а также световой фонарь треугольной формы — остекленная конструкция на крыше для верхнего освещения. При этом на фасадах дома можно увидеть и классические элементы — карнизы, сандрики над окнами, фронтоны и круглые медальоны. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
В доме установили современную пожарную сигнализацию, сменили систему отопления и электрику. В жилом помещении и в мастерской выровняли и покрасили стены, а потолочные карнизы отреставрировали. Уцелевшие части паркетного покрытия восстановили, а недостающие элементы восполнили новыми.
В жилой части дом отреставрировали деревянную лестницу, а в мастерской — витражное окно и прозрачный стеклянный купол. Сохранившиеся элементы деревянных рам витража тоже отреставрировали, а утраченные восстановили по образцам. Металлические балки светового фонаря укрепили, очистили и покрасили. В порядок привели и фасады дома. Впервые за долгие годы укрепили фундамент здания и отремонтировали ограду вокруг прилегающей территории.
К концу апреля в Москве также завершилась реставрация дома-паравоза, построенного во второй половине XVIII века. Там находится офис РЖД, а во времена СССР здание занимало Министерство путей сообщения. Работы шли более полугода.
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