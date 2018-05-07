Несколько центральных улиц столицы перекроют 7 мая на время инаугурации президента

Временные ограничения движения транспорта будут действовать с 9:00 до 15:00.

В понедельник, 7 мая, несколько центральных улиц Москвы будут временно перекрыты в связи с церемонией инаугурации президента России.

С 09:00 до 15:00 будет полностью перекрыто движение по улице Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка и от Красной площади до Биржевой площади, а также по Москворецкой улице со стороны парка «Зарядье».

В связи с проведением торжественной церемонии вступления В. В. Путина в должность Президента РФ будут организованы перекрытия и ограничения pic.twitter.com/wzciNAlX7d

— Московский транспорт (@DtRoad) 1 мая 2018 г.

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