Обзор московских событий в СМИ за 7 мая 

«Коммерсантъ». Электробусы подешевели за счет сервиса Москва пытается сэкономить на ремонте общественного транспорта. ссылка
«Известия». ОСАГО в объезд Страховщикам невыгодно работать с мотоциклистами из-за низкой маржи по договорам. ссылка
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«Газета.Ru». Искусственное сердце: качать — не перекачать 65 лет первой операции с аппаратом искусственного кровообращения. ссылка
«Российская газета». Байки столичных дорог В Москве прошел второй городской мотопарад. ссылка
«Российская газета». Сатурн помнит все Как московские музеи и зоопарк работали во время войны. ссылка
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«Комсомольская правда». В дни чемпионата мира по футболу туристов станет больше, но Wi-Fi будет работать четко Руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев рассказал, когда в квартирах горожан появятся умные водосчетчики и что будет с социальной картой. ссылка
«Комсомольская правда». Генеральная репетиция парада Победы 2018 г. : «Терминаторы» проехали по брусчатке, а вылет «Кинжалов» отменили На Красной площади показали, как пройдет новая боевая техника 9 мая. ссылка
«Московская правда». На территории СК «Лужники» ввели в строй четыре фонтана Всего за это время на территории олимпийского комплекса «Лужники» восстановили и построили 12 фонтанов. В этом году введены в строй еще четыре. ссылка
«Вечерняя Москва». Московские парки предложат возможность подписать ветеранам поздравительные открытки Акция «Благодарим Вас за Победу!» пройдет в столичных парках с 7 по 9 мая. ссылка
«Вечерняя Москва». Ко Дню Победы столицу украсили более 2,3 тыс. праздничных конструкций Мосты и въездные группы столицы будут украшены флагами и символами праздника. ссылка
«Вечерняя Москва». Участники парада кадет установили рекорд России и Европы по массовому исполнению городского гимна Песню «Дорогая моя столица» на Поклонной горе исполнили более 24 тыс. человек единовременно. ссылка «RT». В центре Москвы 7 мая ограничат движение из-за инаугурации президента В центре Москвы 7 мая будет ограничено движение в связи с церемонией вступления президента России в должность. ссылка
«Парламентская газета». Зараженных бешенством животных могут разрешить отстреливать вблизи населенных пунктов В России могут разрешить охоту на диких животных в зеленой зоне — в лесах, расположенных вблизи населенных пунктов, в рамках мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов. ссылка