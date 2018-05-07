В Пермский край прибыл «Поезд Победы»

Накануне празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по городам Прикамья едет «Поезд Победы».

«Ретро-состав из паровоза и вагона-теплушки с 6 по 14 мая сделает остановки на 10 станциях в Прикамье, — сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. — Мероприятие позволит воссоздать атмосферу 1945 года, когда на вокзалах Советского Союза встречали эшелоны, возвращающиеся с войны».

В воскресенье 6 мая «Поезд Победы» уже прибыл на станцию Верещагино

В ближайшую неделю поприветствовать ретропоезд жители Прикамья смогут на следующих станциях:

· 07 мая — Чайковская (с 11:00)

· 08 мая — Пермь-Сортировочная (с 12:00)

· 09 мая — Пермь-2 (с 08:00), Пермь-1 (с 13:30)

· 11 мая — Левшино (с 10:00)

· 12 мая — Чусовская (с 10:30)

· 14 мая — Заячья Горка — парк Березники (с 10:00).